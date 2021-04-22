УНИКС на выезде обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС на выезде обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 84:77.
На протяжении всего матча гости не уступали в счёте, с первых минут УНИКС уверенно вырвался вперёд. К середине первой четверти его преимущество достигло 20 очков, однако сократилось в её концовке — 31:20. К большому перерыву команды подошли со счётом 47:33. В третьей четверти разница в счёте также оставалась двузначной — 72:58.
Самым результативным в составе победителей стал центровой Артём Клименко, набравший 14 очков. 21 очко «Енисею» принёс форвард Лейтон Хэммондс.
В следующем матче УНИКС дома встретится с «Локомотивом-Кубань», «Енисей» на своей площадке примет «Калев».
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
22 апреля 2021, четверг. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
77 : 84
УНИКС
Казань, Россия
Енисей: Хэммондс - 21, Бэттл - 10, Митусов - 10, Хог - 10, Попов - 7, Гудумак - 6, М. Кулагин - 6, Якушин - 3, Комиссаров - 2, Сонько - 2, Балашов, Викторов
УНИКС: Клименко - 14, Уайт - 11, Канаан - 10, Смит - 10, Теодор - 9, Антипов - 8, Браун - 8, Холланд - 6, Жбанов - 3, Сергеев - 3, Узинский - 2, Колесников
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