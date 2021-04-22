УНИКС на выезде обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС на выезде обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 84:77.

На протяжении всего матча гости не уступали в счёте, с первых минут УНИКС уверенно вырвался вперёд. К середине первой четверти его преимущество достигло 20 очков, однако сократилось в её концовке — 31:20. К большому перерыву команды подошли со счётом 47:33. В третьей четверти разница в счёте также оставалась двузначной — 72:58.

Самым результативным в составе победителей стал центровой Артём Клименко, набравший 14 очков. 21 очко «Енисею» принёс форвард Лейтон Хэммондс.

В следующем матче УНИКС дома встретится с «Локомотивом-Кубань», «Енисей» на своей площадке примет «Калев».