«Зенит» объявил о кадровой потере перед вторым матчем с «Барселоной»

Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис не сыграет во втором матче серии плей-офф Евролиги против «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.



27-летний баскетболист не сможет выйти на паркет из-за травмы. Гудайтис подвернул голеностопный сустав в первом матче серии против «Барселоны» (76:74). По результатам МРТ принято решение, что центровому потребуется некоторое время на восстановление. Литовский центровой уже начал лечение, срок которого будет корректироваться в процессе ежедневного наблюдения.



В нынешнем сезоне Евролиги Гудайтис провел 31 матч в составе «Зенита», набирая в среднем 9,7 очка и 4 подбора за 20 минут при точности 60% бросков с игры. Центровой выступает за клуб из Санкт-Петербурга первый сезон.