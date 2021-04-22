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Хавьер Паскуаль: «Зениту» будет сложнее. Мы потеряли ещё одного стартового игрока

Хавьер Паскуаль: «Зениту» будет сложнее. Мы потеряли ещё одного стартового игрока
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной», отметив, что в ней его подопечным придётся ещё тяжелее, чем в первой игре.

«Завтра нас ждёт вторая игра. Она будет сложнее, чем первая, потому что «Барселона» отреагирует. Они будут играть невероятно агрессивно во всех ситуациях, с высоким уровнем концентрации и мотивации.

Мы должны играть с умом, понимать, какого рода матч нас ждёт, и подойти к нему правильно.

Нам будет ещё сложнее, ведь после потери Матеуша Понитки мы потеряли ещё и Артураса Гудайтиса – он пропустит завтрашний матч из-за травмы. Мы потеряли ещё одного игрока стартовой пятерки, так что завтра будет тяжело», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».

Напомним, после первого матча в серии лидирует «Зенит».

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