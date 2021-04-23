«Кливленд» потерял Принса до конца сезона, «Атланта» узнала диагноз и срок вылета Янга

Лёгкий форвард Торин Принс не сможет помочь «Кливленд Кавальерс» в концовке регулярного чемпионата НБА, сообщает Hoops Rumors. Принс перенёс операцию на лодыжке и завершил сезон.



Принс испытывал проблемы с лодыжкой на протяжении некоторого времени и изначально хотел сделать операцию в межсезонье. В составе «Кавальерс» Принс набирал 10,1 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи за 23,6 минуты. Он присоединился к команде в январе, перейдя из «Бруклин Нетс» в четырёхсторонней сделке по Джеймсу Хардену.

Разыгрывающий «Атлана Хоукс» Трэй Янг прошел МРТ, которая не выявила тяжёлой травмы голеностопа. Ожидается, что Трэй сможет вернуться на площадку, как только спадет отёк и исчезнет дискомфорт. Это может случиться через одну-две недели. Янг травмировался в последней игре «Хоукс» против «Нью-Йорк Никс» (127:137 ОТ).