«Кливленд» потерял Принса до конца сезона, «Атланта» узнала диагноз и срок вылета Янга

Лёгкий форвард Торин Принс не сможет помочь «Кливленд Кавальерс» в концовке регулярного чемпионата НБА, сообщает Hoops Rumors. Принс перенёс операцию на лодыжке и завершил сезон.
Принс испытывал проблемы с лодыжкой на протяжении некоторого времени и изначально хотел сделать операцию в межсезонье. В составе «Кавальерс» Принс набирал 10,1 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи за 23,6 минуты. Он присоединился к команде в январе, перейдя из «Бруклин Нетс» в четырёхсторонней сделке по Джеймсу Хардену.
Разыгрывающий «Атлана Хоукс» Трэй Янг прошел МРТ, которая не выявила тяжёлой травмы голеностопа. Ожидается, что Трэй сможет вернуться на площадку, как только спадет отёк и исчезнет дискомфорт. Это может случиться через одну-две недели. Янг травмировался в последней игре «Хоукс» против «Нью-Йорк Никс» (127:137 ОТ).
- 23 апреля 2021
-
08:30
-
08:27
-
08:22
-
07:24
-
00:50
- 22 апреля 2021
-
23:41
-
22:35
-
21:55
-
21:09
-
19:31
-
18:27
-
17:29
-
17:27
-
16:48
-
15:51
-
15:35
-
14:46
-
14:15
-
13:29
-
12:55
-
11:46
-
10:59
-
10:28
-
10:00
-
09:44
-
09:34
-
08:46
-
08:37
-
08:33
-
07:56
-
04:52
-
00:58
-
00:48
-
00:39
-
00:06