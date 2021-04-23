Дональд Трамп: расистские высказывания Леброна Джеймса противны и унизительны

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его недавние высказывания в «твиттере» по поводу убийства в американском городе Колумбусе 16-летней афроамериканки Макайи Брайант. Девушка была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном. Леброн опубликовал фото копа с подписью «Ты следующий», но позже удалил твит.
«Леброну Джеймсу следует сосредоточиться на баскетболе, а не заниматься разрушением НБА, у которой были зафиксированы самые низкие телевизионные рейтинги за всю ее долгую и выдающуюся историю. Расистские высказывания Джеймса вызывают разногласия, они противны, оскорбительны и унизительны. Леброн может быть великим баскетболистом, но он ничего не делает для объединения нашей страны», – приводит слова Трампа Newsweek.
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