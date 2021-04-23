Эксперт: Леброн Джеймс — идиот. Он делает жизнь в этой стране хуже

Известный обозреватель Клэй Трэвис высказался о неоднозначной публикации форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который выложил фотографию полицейского, застрелившего афроамериканку, с подписью «Ты следующий».

«Леброн — идиот. И каждый раз, когда он постит в «Твиттере» что-то, что не связано с баскетболом, он продолжает выставлять себя идиотом. Он делает жизнь в этой стране хуже, вместо того, чтобы делать её лучше. Он выставил полицейского, который теперь не сможет нормально жить в США, убийцей на 50-миллионную аудиторию. Все видели, что он спас жизнь другой девушки, которая была безоружна. Это то, что и должен был сделать полицейский. А Леброн пытается его демонизировать», — сказал Трэвис.

Выяснились подробности инцидента, который привел к гибели Макайи Брайант. Полицейский Николас Рирдон приехал на вызов о попытке нападения с ножом. Тётя погибшей сообщила, что её племянница взяла нож для самозащиты. Девушка жила в приёмной семье и поссорилась с кем-то из жильцов дома.

Инцидент был записан на нагрудную камеру полицейского. На кадрах показано, как Рирдон приближается к группе молодых людей, затем Макайя Брайант толкает или замахивается ножом на человека, который падает на землю. Офицер полиции несколько раз выкриком призвал девушку лечь на землю. Затем Брайант напала на другую женщину, которая была прижата к машине. После этого офицер сделал четыре выстрела, Брайант упала на землю. Её доставили в больницу, спасти ей жизнь не удалось.