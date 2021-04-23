«Даллас» потерял Кристапса Порзингиса
Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис не смог доиграть матч матч регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:110) из-за растяжения связок левого голеностопного сустава, сообщает ESPN.
Порзингис получил травму в третьей четверти, когда пытался достать улетающий за боковую линию мяч. Баскетболист покинул площадку во время тайм-аута, после чего медленно ушёл в раздевалку.
«Пока не могу сказать, насколько это серьезно. Надеюсь, что все не так плохо. Не думаю, что мы уже исключили возможность его участия в субботнем матче. В случае с травмами голеностопа многое становится понятно по состоянию на следующее утро», – приводит слова главного тренера «Далласа» Рика Карлайла ESPN.
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