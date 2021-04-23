Звёзды НБА отреагировали на смерть проспекта драфта-2021 в 19-летнем возрасте

Звёзды НБА в «Твиттере» отреагировали на смерть бывшего атакующего защитника «Кентукки Уайлдкэтс» Терренса Кларка. Кларк погиб в результате ДТП, ему было 19 лет.

«Не может быть», — прокомментировал защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл.

«Погодите, что?» — написал защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил.

«У меня нет слов. Это просто неправильно… Молюсь за его друзей и семью. Сегодня печальный день», — отреагировал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли.

«Скажите мне, что это неправда насчёт Терренса...», — написал защитник «Портленд Трэйл Блейзерс» Анферни Саймонс.

Кларк был единственным человеком в автомобиле, который проехал на красный свет на очень высокой скорости. Произошло столкновение с грузовиком, после которого машина баскетболиста сперва врезалась в столб, а затем отскочила в стену. Кларк был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

В сезоне-2020/2021 Кларк провёл 8 матчей за «Кентукки» в NCAA, набирая в среднем 9,6 очка за игру. Он объявил об участии в драфте НБА и подписал контракт с агентством Klutch Sports. В Лос-Анджелес Кларк приехал, чтобы готовиться к драфту. Он считался претендентом на выбор во втором раунде.