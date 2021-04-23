Уилл Клайберн назвал выгодное отличие ЦСКА от всех остальных клубов, где играл
Форвард ЦСКА Уилл Клайберн объяснил, чем его нынешний клуб выгодно отличается от всех предыдущих.
«ЦСКА нельзя сравнить ни с одной другой командой, в которой я когда-либо играл. Здесь абсолютно все организовано на высочайшем уровне. Тренерский штаб, доктора, работники нашего офиса — все пытаются облегчить игрокам жизнь: чтобы мы концентрировались только на баскетболе, могли посвятить ему максимум своего времени. Понятно, что для ЦСКА второе место — не вариант. Либо победа — либо ничего. Конечно, общий уровень игроков здесь выше, чем в предыдущих моих командах, и я многому здесь уже смог научиться. В то же время я был уверен в себе перед переездом, был готов сразу побеждать вместе с командой», — приводит слова Клайберна VTB Russia
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