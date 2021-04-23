Шакил О'Нил назвал игрока, которому отдал бы награду MVP НБА прямо сейчас

Легендарный игрок НБА, член Зала славы, а ныне эксперт Шакил О’Нил рассказал, что прямо сейчас предпочёл бы отдать награду MVP НБА центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду, а не Николе Йокичу из «Денвер Наггетс».

«Прямо сейчас я бы отдал награду Эмбииду. Он играет в баскетбол так, как и должен. Он доминирует, делает подборы и просто развлекается на площадке, в среднем набирая больше очков за игру, чем Йокич. Он чуть-чуть лучше. Я бы поставил ему оценку 10, а Йокичу — 9,9762541, они очень-очень близко», — сказал О'Нил в эфире TNT.

Вчера, 22 апреля, «Сиксерс» уступили «Финикс Санз» — 113:116. Эмбиид при разнице в три очка на последней секунде исполнил невероятный трёхочковый одной рукой, но мяч вылетел из кольца после двух издевательских ударов о дужку.