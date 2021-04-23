«Не могу винить копа в сделанном». О. Джей Симпсон осудил скандальный твит Леброна

Известный в прошлом игрок в американский футбол О. Джей Симпсон прокомментировал высказывание форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который на своей странице в «Твиттере» выложил фотографию полицейского, застрелившего афроамериканку, с подписью «Ты следующий».

«Я поклонник Леброна и ценю то, что он сделал для общества, для его друзей, как он борется со всеми социальными проблемами, в частности, с системным расизмом. Но ты не можешь сражаться в каждой битве. Ты должен выбирать что-то своё. Это война, с этим нужно бороться, но иногда нужно не торопиться и быть немного терпеливее, прежде чем комментировать какие-либо плохие инциденты, которые происходят с полицейскими.



Леброну стоило подождать. Я немного расстроен тем, как эту ситуацию подали в большинстве СМИ. Они преподнесли всё так, будто полицейский слишком остро отреагировал и убил молодую афроамериканку. Но когда я увидел видео целиком, понял, что у полицейского не было выбора. Он среагировал. Все бы хотели, чтобы он вытащил электрошокер, поступил как-то по-другому. Но если бы он не сделал то, что сделал, мне кажется, другой человек лишился бы жизни. Не могу винить его в том, что он сделал. Я бы хотел, чтобы всё было по-другому, но не могу его винить», — сказал Симпсон.

Напомним подробности инцидента, которые привели к гибели Макайи Брайант. Полицейский Николас Рирдон приехал на вызов о попытке нападения с ножом. Тётя погибшей сообщила, что её племянница взяла нож для самозащиты. Девушка жила в приёмной семье и поссорилась с кем-то из жильцов дома.

Инцидент был записан на нагрудную камеру полицейского. На кадрах показано, как Рирдон приближается к группе молодых людей, затем Макайя Брайант толкает или замахивается ножом на человека, который падает на землю. Офицер полиции несколько раз выкриком призвал девушку лечь на землю. Затем Брайант напала на другую женщину, которая была прижата к машине. После этого офицер сделал четыре выстрела, Брайант упала на землю. Её доставили в больницу, спасти её жизнь не удалось.