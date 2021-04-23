Стефен Карри признался, что завидовал Леброну Джеймсу

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что раньше завидовал форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Самый главный совет для любого маленького ребёнка, который занимается баскетболом, — нужно принять себя таким, какой ты есть как баскетболист. Раньше я поддавался соблазнам и думал: «Хотел бы я уметь забивать данки!». Ты всегда очаровываешься тем, чего не можешь сделать.



Я смотрел на Леброна и думал о том, как бы я хотел уметь делать всё, на что он способен в физическом плане. Такие мысли поглощают тебя и очень отвлекают. В конце концов я понял, что я просто другой игрок и должен делать всё, что в моих силах, чтобы быть успешным», — приводит слова Карри Fadeaway World.