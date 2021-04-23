Вылетевший до конца сезона игрок ЦСКА рассказал о восстановлении после травмы
Центровой ЦСКА Никола Милутинов рассказал о процессе восстановления после травмы спины, которая оставила его вне игры до конца сезона.
«Это была моя первая операция, и это тяжело. Но команда и медицинский персонал оказывают мне поддержку, что уже всё облегчает. Чувствую себя хорошо, всё в порядке, могу кое-что делать. Уже в скором времени надеюсь приступить к баскетбольным упражнениям.
Каждый день разрабатываю плечо. Это длительный процесс. Чтобы вернуться к той форме, которая была у меня до травмы, нужно будет много работать. Я всё время рядом с командой, исключение составляют лишь выездные матчи. Наблюдаю за тренировками и играми. Стараюсь всех поддерживать», — приводит слова Милутинова Gazzetta.gr.
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