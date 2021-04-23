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Карри резко поднялся в новом рейтинге претендентов на MVP НБА, Леброн не входит в топ-7

Карри резко поднялся в новом рейтинге претендентов на MVP НБА, Леброн не входит в топ-7
Баскетбол / НБА 0

Пресс-служба НБА на официальном сайте лиги опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на получение звания MVP. Список не влияет на итоги голосования по этому вопросу, тем не менее ему уделяется серьёзное внимание.

Лидерство в списке по-прежнему удерживает центровой «Денвер Наггетс» и лидер колорадцев Никола Йокич. На втором месте остаётся центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. Топ-3 замыкает форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, поднявшийся в рейтинге на одну позицию.

Четвёртое место — у лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича, поменявшегося позициями с Адетокунбо. Топ-5 замыкает защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, который совершил прорыв с девятого места.

Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс», как и на минувшей неделе, только восьмой.

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