Димитрис Итудис отреагировал на то, что ЦСКА повёл 2-0 в серии с «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды во втором матче четвертьфинала плей-офф Евролиги с «Фенербахче», после которой армейцы лидируют в серии со стамбульцами со счётом 2-0.

«Очевидно, что лидировать в серии со счётом 2-0 здорово. Что касается игры, то стоит отметить огромное желание команд. Обе команды отлично защищались в краске, темп был невысоким. Принимались непростые решения, а наши отличные игроки читали игру.

Мне понравился подход к матчу. Баскетболисты провели игру с сердцем. Мне импонировала решимость подопечных. Я их тренер, но в то же время самый большой их фанат. Говорю об этом громко, они заслуживают поздравлений», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.