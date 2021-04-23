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Андрей Ватутин отреагировал на вопрос о контрактах Майка Джеймса и ещё двух игроков ЦСКА

Андрей Ватутин отреагировал на вопрос о контрактах Майка Джеймса и ещё двух игроков ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин после второго матча плей-офф Евролиги против «Фенербахче» (78:67, 2-0) заявил, что пока не настало время обсуждать ситуацию с контрактами игроков.

В среду клуб объявил о том, что пришёл к соглашению с Майком Джеймсом, по условиям которого баскетболист будет выступать в НБА до конца сезона. Контракт американца действует до 2023 года. У российских игроков Ивана Ухова и Семена Антонова контракты истекают по окончании сезона.

«Много комплиментов можно сказать «Фенербахче», испытывающему известные всем проблемы. Но команда бьётся все два матча, видно, что они максимально настроены. «Фенер» выглядит очень солидно. Приятно, что ведём 2-0 в серии с таким соперником. Что касается Майка Джеймса и его контракта, то давайте говорить о настоящем. Вопросы по контрактам — это в межсезонье. По Ухову и Антонову — посмотрим. Не обсуждаю контракты до того, как они подписаны. И выделять сейчас кого-то неправильно», — приводит слова Ватутина «Р-Спорт».

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