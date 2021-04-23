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Никита Курбанов: Нандо Де Коло вошёл носом мне в висок. Не хотел травму ему нанести

Никита Курбанов: Нандо Де Коло вошёл носом мне в висок. Не хотел травму ему нанести
Баскетбол / Евролига 0
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Капитан ЦСКА Никита Курбанов заявил, что установки играть против защитника «Фенербахче» Нандо Де Коло жёстко и агрессивно с первых минут второй встречи четвертьфинала Евролиги у баскетболистов ЦСКА не было.

«С Нандо вышло так, что мы столкнулись, он вошёл носом мне в висок и получил повреждение. Неприятное, назовём его так. Я, со своей стороны, не хотел травму ему нанести, старался как можно чище сыграть в защите. На встречном движении мы столкнулись. В целом у нас не было, конечно, установки выйти и бить Де Коло, чтобы он игру не почувствовал. Ясно, что старались плотнее его опекать, понимая, что в любой момент он по щелчку может 20 очков забить. Несмотря на его травму в первой четверти, надо было плотно играть с ним и не расслабляться. Сдержали Нандо сегодня, но не очень удалось Гудурича останавливать. Так или иначе, результат устраивает нас, теперь едем в Турцию за победой», — приводит слова Курбанова «Р-Спорт».

ЦСКА в пятницу в Москве со счётом 78:67 обыграл «Фенербахче» во втором матче четвертьфинала Евролиги. Армейцы ведут 2-0 в серии до трех побед. Де Коло получил повреждение носа в столкновении с Курбановым, из-за чего пропустил большую часть первой десятиминутки.

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