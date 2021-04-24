«Барселона» в овертайме дожала «Зенит» и сравняла счёт в серии плей-офф Евролиги

В Барселоне завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Барселона» принимала «Зенит».

Команда из Санкт-Петербурга удачно начала встречу. После первой четверти она лидировала с преимуществом в три очка — 16:13. Во второй десятиминутке каталонцы перехватили инициативу и вышли вперёд — 38:29. Но после большого перерыва гости организовали рывок. Благодаря этому к концу третьей четверти счёт на табло был равным — 48:48. В четвёртой четверти на паркете шла равная борьба. В итоге в основное время победитель выявлен не был — 66:66. В дополнительной пятиминутке «Зенит» даже лидировал, но в итоге уступил — 78:81.

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Дэвис, набравший 22 очка. У «Зенита» 23 очка в активе Кевина Пангоса. Благодаря этой победе «Барселона» сравняла счёт в серии — 1-1.