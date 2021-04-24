Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Барселона» в овертайме дожала «Зенит» и сравняла счёт в серии плей-офф Евролиги

«Барселона» в овертайме дожала «Зенит» и сравняла счёт в серии плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Барселоне завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Барселона» принимала «Зенит».

Команда из Санкт-Петербурга удачно начала встречу. После первой четверти она лидировала с преимуществом в три очка — 16:13. Во второй десятиминутке каталонцы перехватили инициативу и вышли вперёд — 38:29. Но после большого перерыва гости организовали рывок. Благодаря этому к концу третьей четверти счёт на табло был равным — 48:48. В четвёртой четверти на паркете шла равная борьба. В итоге в основное время победитель выявлен не был — 66:66. В дополнительной пятиминутке «Зенит» даже лидировал, но в итоге уступил — 78:81.

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Дэвис, набравший 22 очка. У «Зенита» 23 очка в активе Кевина Пангоса. Благодаря этой победе «Барселона» сравняла счёт в серии — 1-1.

Евролига. 1/4 финала. 2-й матч
23 апреля 2021, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
81 : 78
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Барселона: Дэвис - 22, Хиггинс - 15, Курич - 9, Миротич - 8, Больмаро - 7, Ориола - 6, Шмитс - 6, Ханга - 5, Калатес - 3, Абринес, Клавер, Пау Газоль
Зенит: Пангос - 23, Томас - 17, Холлинс - 12, Блэк - 9, Бэрон - 7, Пойтресс - 4, Риверс - 4, Зубков - 2, Захаров, Пушков, Фридзон, Хвостов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021