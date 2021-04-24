«Бруклин» объявил о подписании Майка Джеймса

«Бруклин Нетс» объявил о подписании 10-дневного контракта с защитником ЦСКА Майком Джеймсом.

Майк улетел из России в начале апреля после отстранения из состава ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Джеймса с армейским клубом действует до конца сезона-2022/2023 и лишь временно приостановлен до завершения нынешнего сезона. Джеймс ранее уже выступал в НБА в сезоне-2017/2018. Майк провёл 36 матчей за «Финикс Санз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая 9,3 очка, 3,5 передачи и 2,5 подбора при точности трёхочковых 26,5%.

Джеймс является баскетболистом ЦСКА с 2019 года. В составе московского клуба он провёл 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, 3,2 подбора и пять передач.