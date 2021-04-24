Хавьер Паскуаль объяснил поражение «Зенита» во втором матче с «Барселоной»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итог второго матча плей-офф Евролиги против «Барселоны» (78:81 ОТ, 1-1 в серии).

«В первой половине мы не контролировали подборы и в некоторых ситуациях допускали небольшие ошибки. Это позволило «Барселоне» почувствовать игру и вырваться вперёд на девять очков. После перерыва сыграли намного лучше. Мы улучшили нашу защиту и нападение. Мы были более жёсткими во всех моментах. Очевидно, мы ещё до матча понимали, что значительную часть времени будем уступать в счёте.

При этом в концовке основного времени мы могли забить победный бросок. Не забили, но у нас была возможность выиграть сегодня вечером. В дополнительное время мы также имели преимущество, но одна потеря стала ключевой в игре. Я должен гордиться своей командой. Горжусь тем, как игроки подошли к матчу и как сражались сегодня вечером», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Евролиги.