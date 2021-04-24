Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В «Фенербахче» высказались об отставании 0-2 в серии с ЦСКА

В «Фенербахче» высказались об отставании 0-2 в серии с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Тренер «Фенербахче» Эрдем Джан поделился мнением после второго матча плей-офф Евролиги против ЦСКА (67:78).

«Хочу поблагодарить наших игроков, а также команду ЦСКА за отличную борьбу на площадке. Мы знали, что это будет тяжёлая игра, ещё более тяжёлая, чем предыдущая. В первую очередь, ментально были не готовы к такому уровню жёсткости. Мы не могли справиться с соперниками должным образом, в защите нас переигрывали. Во второй половине стали больше сосредотачиваться на оборонительном аспекте игры, получилось неплохо. При этом в нападении не смогли принять правильные решения. Счёт всего лишь 0-2 в серии до трёх побед. Впереди долгий путь, мы в это верим. Спасибо обеим командам и поздравляем ЦСКА», — приводит слова Джана официальный сайт Евролиги.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021