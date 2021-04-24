В «Фенербахче» высказались об отставании 0-2 в серии с ЦСКА

Тренер «Фенербахче» Эрдем Джан поделился мнением после второго матча плей-офф Евролиги против ЦСКА (67:78).

«Хочу поблагодарить наших игроков, а также команду ЦСКА за отличную борьбу на площадке. Мы знали, что это будет тяжёлая игра, ещё более тяжёлая, чем предыдущая. В первую очередь, ментально были не готовы к такому уровню жёсткости. Мы не могли справиться с соперниками должным образом, в защите нас переигрывали. Во второй половине стали больше сосредотачиваться на оборонительном аспекте игры, получилось неплохо. При этом в нападении не смогли принять правильные решения. Счёт всего лишь 0-2 в серии до трёх побед. Впереди долгий путь, мы в это верим. Спасибо обеим командам и поздравляем ЦСКА», — приводит слова Джана официальный сайт Евролиги.