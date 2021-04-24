«Голден Стэйт» разгромил «Денвер» благодаря 32 очкам Карри, «Портленд» проиграл «Мемфису»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Денвер Наггетс» со счётом 118:97.
В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (32 очка), Келли Убре (23 очка) и Эндрю Уиггинс (19 очков). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Майкл Портер (26 очков), Никола Йокич (19 очков) и Аарон Гордон (17 очков).
В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэзерс» со счётом 130:128. В составе «Гриззлиз» лучшими на паркете были Джа Морант (33 очка и 13 передач), Диллон Брукс (25 очков) и Джарен Джексон (23 очка). У «Портленда» наиболее заметными в матче стали Дэмьен Лиллард (27 очков), Юсуф Нуркич (26 очков и 17 подборов) и Си Джей Макколлум (22 очка).
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Бруклин» – «Бостон» (109:104), «Хьюстон» – «Клипперс» (104:109), «Атланта» – «Майами» (118:103), «Шарлотт» – «Кливленд» (108:102), «Оклахома» – «Вашингтон» (109:129), «Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» (124:117).
- 24 апреля 2021
-
08:58
-
08:28
-
08:25
-
07:48
-
05:58
-
01:24
-
01:18
-
00:54
-
00:18
-
00:15
- 23 апреля 2021
-
23:31
-
23:21
-
22:53
-
21:59
-
21:14
-
19:52
-
18:37
-
17:59
-
17:57
-
17:06
-
15:59
-
14:53
-
14:36
-
13:58
-
12:56
-
12:47
-
11:57
-
11:01
-
10:51
-
10:12
-
09:59
-
08:30
-
08:27
-
08:22
-
07:24