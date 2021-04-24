«Голден Стэйт» разгромил «Денвер» благодаря 32 очкам Карри, «Портленд» проиграл «Мемфису»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Денвер Наггетс» со счётом 118:97.

В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (32 очка), Келли Убре (23 очка) и Эндрю Уиггинс (19 очков). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Майкл Портер (26 очков), Никола Йокич (19 очков) и Аарон Гордон (17 очков).

В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэзерс» со счётом 130:128. В составе «Гриззлиз» лучшими на паркете были Джа Морант (33 очка и 13 передач), Диллон Брукс (25 очков) и Джарен Джексон (23 очка). У «Портленда» наиболее заметными в матче стали Дэмьен Лиллард (27 очков), Юсуф Нуркич (26 очков и 17 подборов) и Си Джей Макколлум (22 очка).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Бруклин» – «Бостон» (109:104), «Хьюстон» – «Клипперс» (104:109), «Атланта» – «Майами» (118:103), «Шарлотт» – «Кливленд» (108:102), «Оклахома» – «Вашингтон» (109:129), «Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» (124:117).