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«Голден Стэйт» разгромил «Денвер» благодаря 32 очкам Карри, «Портленд» проиграл «Мемфису»

«Голден Стэйт» разгромил «Денвер» благодаря 32 очкам Карри, «Портленд» проиграл «Мемфису»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Денвер Наггетс» со счётом 118:97.

В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (32 очка), Келли Убре (23 очка) и Эндрю Уиггинс (19 очков). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Майкл Портер (26 очков), Никола Йокич (19 очков) и Аарон Гордон (17 очков).

НБА - регулярный чемпионат
24 апреля 2021, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 97
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Убре - 23, Уиггинс - 19, Пул - 15, Мюлдер - 14, Тоскано-Андерсон - 9, Грин - 2, Луни - 2, Пэйтон II - 2, Бэйзмор, Ли, Манньон, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен
Денвер Наггетс: Портер - 26, Йокич - 19, Гордон - 17, Дозьер - 9, Кампаццо - 7, Риверс - 6, Харрисон - 4, Грин - 3, Миллсэп - 3, Ховард - 3, Бартон, Бол, Макги, Маррей, Моррис, Ннаджи, Чанчар

В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэзерс» со счётом 130:128. В составе «Гриззлиз» лучшими на паркете были Джа Морант (33 очка и 13 передач), Диллон Брукс (25 очков) и Джарен Джексон (23 очка). У «Портленда» наиболее заметными в матче стали Дэмьен Лиллард (27 очков), Юсуф Нуркич (26 очков и 17 подборов) и Си Джей Макколлум (22 очка).

НБА - регулярный чемпионат
24 апреля 2021, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
128 : 130
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 27, Нуркич - 26, Макколлум - 22, Пауэлл - 13, Энтони - 13, Кантер - 12, Ковингтон - 7, Джонс - 6, Саймонс - 2, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Литтл, Лиф, Холлис-Джефферсон, Эллеби
Мемфис Гриззлиз: Морант - 33, Брукс - 25, Джексон - 23, Андерсон - 14, Тиллман - 12, Мелтон - 10, Кларк - 6, Уинслоу - 5, Аллен - 2, Бейн, Валанчюнас, Джонс, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Фрейзер

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Бруклин» – «Бостон» (109:104), «Хьюстон» – «Клипперс» (104:109), «Атланта» – «Майами» (118:103), «Шарлотт» – «Кливленд» (108:102), «Оклахома» – «Вашингтон» (109:129), «Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» (124:117).

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