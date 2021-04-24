Майк Джеймс дебютировал за «Нетс» в НБА, отметившись шикарными моментами и впечатлив Кайри

Защитник Майк Джеймс дебютировал за «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостон Селтикс» (109:104), набрав восемь очков (3/8 с игры), два подбора и две передачи.

В активе Джеймса эффектные трёхочковый и лэй-ап, которые «Нетс» решили отметить в социальных сетях. Проходом Майка под кольцо остался впечатлён звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Бруклин Нетс».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Бруклин Нетс».

Джеймс подписал с «Бруклином» 10-дневный контракт. Майк улетел из России в начале апреля после отстранения из состава ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Джеймса с армейским клубом действует до конца сезона-2022/2023 и лишь временно приостановлен до завершения нынешнего сезона. Джеймс ранее уже выступал в НБА в сезоне-2017/2018. Майк провёл 36 матчей за «Финикс Санз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая 9,3 очка, 3,5 передачи и 2,5 подбора при точности трёхочковых 26,5%.



Джеймс является баскетболистом ЦСКА с 2019 года. В составе московского клуба он провёл 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, 3,2 подбора и пять передач.