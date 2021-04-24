Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Сакраменто» потерял лучшего игрока на решающую часть сезона

«Сакраменто» потерял лучшего игрока на решающую часть сезона
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де’Аарон Фокс пропустит 10-14 дней по требованиям протокола НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

В ближайшие две недели «Кингз» сыграют восемь матчей. Фокс пропустит в лучшем случае пять из них, если срок пребывания на карантине составит 10 дней. Фокс проводит лучший сезон в карьере, набирая 25,2 очка, 7,2 передачи, 3,5 подбора и 1,5 перехвата в среднем за матч. Он также занимает второе место в лиге по количеству перехватов (87) и пятое по числу попыток с линии штрафных (417).

«Кингз» идут на 12-м месте в Западной конференции с результатом 24-35. Команда Люка Уолтона на пять побед отстаёт от 10-го «Сан-Антонио Спёрс», замыкающего зону турнира плей-ин.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021