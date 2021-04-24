«Сакраменто» потерял лучшего игрока на решающую часть сезона

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де’Аарон Фокс пропустит 10-14 дней по требованиям протокола НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
В ближайшие две недели «Кингз» сыграют восемь матчей. Фокс пропустит в лучшем случае пять из них, если срок пребывания на карантине составит 10 дней. Фокс проводит лучший сезон в карьере, набирая 25,2 очка, 7,2 передачи, 3,5 подбора и 1,5 перехвата в среднем за матч. Он также занимает второе место в лиге по количеству перехватов (87) и пятое по числу попыток с линии штрафных (417).
«Кингз» идут на 12-м месте в Западной конференции с результатом 24-35. Команда Люка Уолтона на пять побед отстаёт от 10-го «Сан-Антонио Спёрс», замыкающего зону турнира плей-ин.
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