Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Майк Джеймс впервые раскрыл причину конфликта с Димитрисом Итудисом в ЦСКА

Майк Джеймс впервые раскрыл причину конфликта с Димитрисом Итудисом в ЦСКА
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА против «Бостон Селтикс» (109:104) высказался о конфликтах с главными тренерами Этторе Мессиной («Милан») и Димитрисом Итудисом (ЦСКА). Напомним, Джеймс был отстранён из состава ЦСКА и до конца сезона будет выступать в НБА, летом его контракт с армейцами снова станет действительным.

«Этторе Мессина решил поступить по-своему. Летом мы говорили по телефону. Затем в один день он прислал мне на почту письмо, в котором было сказно, чтобы я искал новую команду. Мессина — новый тренер. Без понятия, что случилось, но так повернулась ситуация. Что касается Итудиса, произошли некоторые вещи в моей личной жизни. Ситуация развернулась не так, как мне казалось правильным. У нас была небольшая стычка. У меня был конфликт с Итудисом не как у баскетболиста и тренера. В большей степени мы не сошлись как личности, как два мужчины. Речь не о баскетболе. Вот что случилось», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021