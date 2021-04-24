Майк Джеймс впервые раскрыл причину конфликта с Димитрисом Итудисом в ЦСКА

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА против «Бостон Селтикс» (109:104) высказался о конфликтах с главными тренерами Этторе Мессиной («Милан») и Димитрисом Итудисом (ЦСКА). Напомним, Джеймс был отстранён из состава ЦСКА и до конца сезона будет выступать в НБА, летом его контракт с армейцами снова станет действительным.
«Этторе Мессина решил поступить по-своему. Летом мы говорили по телефону. Затем в один день он прислал мне на почту письмо, в котором было сказно, чтобы я искал новую команду. Мессина — новый тренер. Без понятия, что случилось, но так повернулась ситуация. Что касается Итудиса, произошли некоторые вещи в моей личной жизни. Ситуация развернулась не так, как мне казалось правильным. У нас была небольшая стычка. У меня был конфликт с Итудисом не как у баскетболиста и тренера. В большей степени мы не сошлись как личности, как два мужчины. Речь не о баскетболе. Вот что случилось», — сказал Джеймс на пресс-конференции.
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