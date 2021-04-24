Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Майк Джеймс отреагировал на дебют за «Бруклин» в НБА

Майк Джеймс отреагировал на дебют за «Бруклин» в НБА
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Защитник «Бруклин Нетс» поделился впечатлениями после дебютной игры за команду в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостон Селтикс» (109:104). Джеймс набрал восемь очков за 21 минуту. Напомним, Майк был отстранён из состава ЦСКА и до конца сезона будет выступать в НБА, летом его контракт с армейцами снова станет действительным.

«Тренеры и партнёры по команде сказали мне быть агрессивным, стараться взвинчивать темп. Считаю, что в моей дебютной игре были хорошие и плохие моменты. В следующем матче попытаюсь выступить лучше. Одного из тренеров „Нетс“ я знаю 16 лет, мы с ним из одного города. С Кевином Дюрантом знаком пять лет, его брата знаю очень долго. Раньше пересекался с Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом во время тренировок. Не могу сказать, что кто-то в команде является моим близким другом, но со многими я раньше пересекался тем или иным образом. Я не был уверен, что хочу вернуться в НБА. Я отлично играл в Европе, у меня была важная роль в команде. Теперь я здесь. Стив Нэш сказал мне сыграть агрессивно. Сегодня получил возможность и сыграл 21 минуту», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021