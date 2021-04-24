Майк Джеймс отреагировал на дебют за «Бруклин» в НБА

Защитник «Бруклин Нетс» поделился впечатлениями после дебютной игры за команду в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостон Селтикс» (109:104). Джеймс набрал восемь очков за 21 минуту. Напомним, Майк был отстранён из состава ЦСКА и до конца сезона будет выступать в НБА, летом его контракт с армейцами снова станет действительным.

«Тренеры и партнёры по команде сказали мне быть агрессивным, стараться взвинчивать темп. Считаю, что в моей дебютной игре были хорошие и плохие моменты. В следующем матче попытаюсь выступить лучше. Одного из тренеров „Нетс“ я знаю 16 лет, мы с ним из одного города. С Кевином Дюрантом знаком пять лет, его брата знаю очень долго. Раньше пересекался с Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом во время тренировок. Не могу сказать, что кто-то в команде является моим близким другом, но со многими я раньше пересекался тем или иным образом. Я не был уверен, что хочу вернуться в НБА. Я отлично играл в Европе, у меня была важная роль в команде. Теперь я здесь. Стив Нэш сказал мне сыграть агрессивно. Сегодня получил возможность и сыграл 21 минуту», — сказал Джеймс на пресс-конференции.