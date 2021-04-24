Расселл Уэстбрук установил 5 феноменальных свершений, которые не покорял Оскар Робертсон

Лидер «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук установил несколько уникальных достижений, которые в своё время так и не покорились легендарному игроку НБА Оскару Робертсону. В нынешнем сезоне в последних матчах Уэстбрук отметился несколькими впечатляющими достижениями.

Так, у Уэстбрука:

— 20 трипл-даблов в 30 последних матчах;

— 18 трипл-даблов в последних 25 матчах;

— 16 трипл-даблов в последних 20 встречах;

— 13 трипл-даблов в последних 15 матчах;

— 9 трипл-даблов в 10 последних играх.

Ранее Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, оформившим более одного трипл-дабла в матчах против всех 30 франшиз лиги. «Оклахома-Сити Тандер» оставалась последней командой, против которой Расселл не набирал минимум два трипл-дабла. Уэстбрук выступал за «Оклахома-Сити» (2008-2019) большую часть карьеры.

Разыгрывающий был обменян в «Хьюстон Рокетс» в межсезонье-2019. В команде из Техаса он провёл один год, после чего его обменяли в «Вашингтон» на Джона Уолла. Для оформления двух трипл-даблов против «Тандер» Уэстбруку понадобилось примерно полтора сезона.