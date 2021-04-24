Гомельский: надеюсь, что Джеймс больше никогда не появится в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский признался, что не хочет возвращения защитника ЦСКА Майка Джеймса в московский клуб. До конца сезона американский игрок является свободным агентом. Ранее он подписал 10-дневный контракт с клубом НБА «Бруклин Нетс». Ожидается, что Джеймс будет выступать за клуб из Нью-Йорка до конца сезона, а затем вернётся в ЦСКА. Джеймс уже дебютировал за свою новую команду.

«Я не знаю финансовых подробностей. Да и не интересуют они меня. Надеюсь, что Джеймс больше никогда не появится в ЦСКА», — написал Гомельский на своём сайте.

Защитник был отстранён от матчей ЦСКА по решению главного тренера команды Димитриса Итудиса. У Джеймса и Итудиса регулярно возникали конфликты.