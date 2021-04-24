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Звёзды «Зенита» и «Барселоны» признаны MVP недели в Евролиге

Звёзды «Зенита» и «Барселоны» признаны MVP недели в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0
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Пресс-служба Евролиги на официальном сайте организации назвала самых ценных баскетболистов минувшей игровой недели. На этот раз их сразу двое — разыгрывающий защитник «Зенита» Кевин Пангос и центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис.

Пангос особо отметился в первой четвертьфинальной встрече плей-офф с «Барселоной», в которой петербуржцы победили со счётом 76:74. Канадец оказался в шаге от дабл-дабла, собрав коллекцию из 19 очков, 9 передач и 3 подборов. Рейтинг эффективности Кевина достиг показателя 33.

Дэвис отметился во втором матче серии с «Зенитом», в котором каталонцы победили в овертайме (81:78). Наибольший вклад в эту победу внёс как раз-таки Брэндон, собравший коллекцию из 22 очков и 8 подборов.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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