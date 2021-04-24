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Евгений Пашутин: в Казани будет битва за второе место

Евгений Пашутин: в Казани будет битва за второе место
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором краснодарцы на выезде сыграют с казанским УНИКСом.

«В Казани будет битва за второе место. Мы должны сыграть очень внимательно против снайперов соперника на периметре, ограничить их свободные броски и грамотно действовать в защите против быстрых прорывов. В трёхсекундной зоне нужно быть готовыми к физическому контакту, агрессивной игре «больших» соперника.

Должны действовать в своём стиле в нападении, играть в умный баскетбол с хорошим движением мяча. Серьёзно настраиваемся на этот матч, будем играть только на победу, чтобы на хорошей ноте завершить регулярный сезон», — приводит слова специалиста официальный сайт железнодорожников.

Матч УНИКС — «Локомотив-Кубань» состоится завтра, 25 апреля.

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