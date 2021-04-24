Кайри Ирвинг отреагировал на дебют Майка Джеймса за «Бруклин»

Один из лидеров «Бруклин Нетс», разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг поделился впечатлениями от первого матча Майка Джеймса в составе команды, который провёл первую игру в НБА после перехода из ЦСКА. В поединке с «Бостоном» Майк собрал коллекцию из 8 очков, 2 подборов и 2 передач.

«Как вы могли видеть по моей реакции, я был очень впечатлён Майком. Мы хотим, чтобы он вписался в коллектив настолько, насколько это возможно. Хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно. Встречаем его с распростёртыми объятиями. Хотим, чтобы он быстрее адаптировался и получал удовольствие от игры», — приводит слова Ирвинга Eurohoops.

Напомним, ЦСКА и Джеймс прекратили сотрудничество после очередного конфликта между игроком и наставником армейцев Димитрисом Итудисом. После Майк договорился о контракте с «Бруклин Нетс».