Кайри Ирвинг отреагировал на дебют Майка Джеймса за «Бруклин»

Один из лидеров «Бруклин Нетс», разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг поделился впечатлениями от первого матча Майка Джеймса в составе команды, который провёл первую игру в НБА после перехода из ЦСКА. В поединке с «Бостоном» Майк собрал коллекцию из 8 очков, 2 подборов и 2 передач.
«Как вы могли видеть по моей реакции, я был очень впечатлён Майком. Мы хотим, чтобы он вписался в коллектив настолько, насколько это возможно. Хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно. Встречаем его с распростёртыми объятиями. Хотим, чтобы он быстрее адаптировался и получал удовольствие от игры», — приводит слова Ирвинга Eurohoops.
Напомним, ЦСКА и Джеймс прекратили сотрудничество после очередного конфликта между игроком и наставником армейцев Димитрисом Итудисом. После Майк договорился о контракте с «Бруклин Нетс».
- 24 апреля 2021
-
19:26
-
18:59
-
17:55
-
16:38
-
15:46
-
14:44
-
13:39
-
12:38
-
11:18
-
10:48
-
10:12
-
09:37
-
09:21
-
08:58
-
08:28
-
08:25
-
07:48
-
05:58
-
01:24
-
01:18
-
00:54
-
00:18
-
00:15
- 23 апреля 2021
-
23:31
-
23:21
-
22:53
-
21:59
-
21:14
-
19:52
-
18:37
-
17:59
-
17:57
-
17:06
-
15:59
-
14:53