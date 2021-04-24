Стефен Карри назвал игрока, которому доверил бы бросок на спасение мира
Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил, кому бы он доверил бросок с дальней дистанции, если бы от этого зависело спасение мира.
«Клэю Томпсону», — приводит слова Карри Fadeaway World.
Стефен Карри и Клэй Томпсон выступают вместе в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2011 года. С того времени они трижды завоевали титул, а также дважды сыграли в финальной серии НБА. Последние два сезона Томпсон пропускает из-за тяжёлых травм, ожидается, что атакующий защитник сыграет уже в чемпионате-2021/2022.
Карри и Томпсон — одни из лучших снайперов современности. Стефен на данный момент занимает второе место в списке лучших в истории по количеству попаданий из-за дуги (2761). Томпсон на 20-м месте (1798).
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