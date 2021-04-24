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Кайри Ирвинг: таково мое служение Богу, Аллаху. Я руководствуюсь определенными вещами

Кайри Ирвинг: таково мое служение Богу, Аллаху. Я руководствуюсь определенными вещами
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал о соблюдении поста во время священного для мусульман месяца Рамадан. Ирвинг признался, что для соблюдения поста ему пришлось адаптироваться.

«Я принимаю участие в Рамадане вместе с моими братьями и сёстрами, другими мусульманами. Такого моё служение Богу, Аллаху. Я руководствуюсь определёнными вещами. Я счастлив быть в этом сообществе людей и делать правильные вещи. Часть этого — пост, если вы что-то знаете о мусульманском сообществе. Я счастлив и благодарен за участие в этом», — цитирует Ирвинга Clutch Points.

Священный месяц Рамадан проходит с 12 апреля по 12 мая 2021 года. Мусульмане в светлое время суток соблюдают пост. От начала утренних сумерек до захода солнца нельзя употреблять пищу и пить воду.

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