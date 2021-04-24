Бар в родном штате Леброна Джеймса отказался показывать НБА, пока его не исключат из лиги

Паб Linnie’s, расположенный в городе Дели, штат Огайо, объявил, что больше не будет показывать матчи НБА. Решение связано с неоднозначными комментариями звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который сам является уроженцем штата.

«Если вы хотите смотреть матчи НБА, не приходите в наш паб. Мы не будем показывать матчи, пока Леброна Джеймса не исключат из НБА», — написал владелец бара Джей Линнеман в своём «Фейсбуке».

Ранее Леброн оставил неоднозначный пост в «Твиттере». После убийства полицейским 16-летней афроамериканки Макайи Брайант он выложил фото правоохранителя и написал: «Ты следующий». Позднее Леброн удалил твит.

Полицейский выстрелил в девушку после того, как она отказалась выбросить нож, с которым бросалась на окружающих.