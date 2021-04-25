Андрей Мальцев: постараемся закончить регулярный чемпионат хорошей игрой

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от заключительного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 14:00 мск. В случае победы «Химки» выйдут в плей-офф с шестого места, обойдя клуб «Зелёна-Гура». «Автодор» в плей-офф выйти не смог.

«По ходу сезона «Автодор» пережил смену тренерского штаба, в связи с чем изменился рисунок игры. Это самобытная команда, которая пропагандирует очень быстрый баскетбол и в каждом матче стремится набрать больше ста очков. Также у них много разных защитных вариантов. Набор исполнителей достаточно хороший, есть талантливые иностранцы, при этом может быть задействована более активно перспективная молодёжь 2000 года рождения, которую мы давно привыкли рассматривать как кандидатов в сборную России.

«Автодор» в плей-офф не попал, для них это последний матч, и терять им уже нечего, поэтому они будут играть раскованно. Наша задача — остановить их быстрый баскетбол, навязать свой стиль игры, с более «длинными» нападением и защитой, и контролировать темп встречи. Постараемся закончить регулярный чемпионат хорошей игрой», — цитирует Мальцева пресс-служба «Химок».