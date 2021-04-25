«Даллас» разбил «Лейкерс», «Бакс» уничтожили «Сиксерс», «Юта» проиграла аутсайдеру

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» дома победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 108:93.
В составе победителей лучшими в матче были Дуайт Пауэлл (25 очков и девять подборов), Дориан Финни-Смит (21 очко) и Лука Дончич (18 очков и 13 передач). У «Лейкерс» наиболее результативными в игре стали Бен Маклемор (20 очков), Энтони Дэвис (17 очков) и Деннис Шрёдер (16 очков и 10 передач).
В другом матче игрового дня «Юта Джаз» дома уступила «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 96:101. В составе победителей лучшими на паркете были Карл-Энтони Таунс (24 очка и 12 подборов), Энтони Эдвардс (23 очка и девять подборов) и Д’Анджело Расселл (23 очка). У «Джаз» наиболее заметными стали Боян Богданович (30 очков), Майк Конли (18 очков) и Джордан Кларксон (15 очков).
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Милуоки» – «Филадельфия» (132:94), «Индиана» – «Детройт» (115:109), «Майами» – «Чикаго» (106:101), «Нью-Орлеан» – «Сан-Антонио» (108:110), «Денвер» – «Хьюстон» (129:116).
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