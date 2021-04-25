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«Даллас» разбил «Лейкерс», «Бакс» уничтожили «Сиксерс», «Юта» проиграла аутсайдеру

«Даллас» разбил «Лейкерс», «Бакс» уничтожили «Сиксерс», «Юта» проиграла аутсайдеру
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» дома победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 108:93.

В составе победителей лучшими в матче были Дуайт Пауэлл (25 очков и девять подборов), Дориан Финни-Смит (21 очко) и Лука Дончич (18 очков и 13 передач). У «Лейкерс» наиболее результативными в игре стали Бен Маклемор (20 очков), Энтони Дэвис (17 очков) и Деннис Шрёдер (16 очков и 10 передач).

НБА - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Пауэлл - 25, Финни-Смит - 21, Дончич - 18, Клебер - 9, Коли-Стайн - 8, Редик - 8, Хардуэй-младший - 8, Мелли - 6, Брансон - 5, Бей, Бёрк, Грин, Марьянович, Порзингис, Ричардсон, Терри, Хинтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Маклемор - 20, Дэвис - 17, Шрёдер - 16, Кузма - 14, Карузо - 7, Драммонд - 6, Хортон-Такер - 6, Моррис - 4, Мэттьюз - 2, Марк Газоль - 1, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Кейкок, Колдуэлл-Поуп, Маккинни, Харрелл

В другом матче игрового дня «Юта Джаз» дома уступила «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 96:101. В составе победителей лучшими на паркете были Карл-Энтони Таунс (24 очка и 12 подборов), Энтони Эдвардс (23 очка и девять подборов) и Д’Анджело Расселл (23 очка). У «Джаз» наиболее заметными стали Боян Богданович (30 очков), Майк Конли (18 очков) и Джордан Кларксон (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
96 : 101
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Богданович - 30, Конли - 18, Кларксон - 15, Гобер - 9, Ньянг - 8, О'Нил - 8, Инглс - 3, Они - 3, Фэйворс - 2, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Митчелл, Морган, Томас, Форрест, Хьюз
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Расселл - 23, Эдвардс - 23, Окоги - 8, Макдэниелс - 6, Вандербилт - 5, Рид - 4, Эрнангомес - 4, Маклафлин - 2, Рубио - 2, Бисли, Дэвис, Калвер, Лейман, Ноуэлл

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Милуоки» – «Филадельфия» (132:94), «Индиана» – «Детройт» (115:109), «Майами» – «Чикаго» (106:101), «Нью-Орлеан» – «Сан-Антонио» (108:110), «Денвер» – «Хьюстон» (129:116).

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