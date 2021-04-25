Главный тренер клуба НБА сдал 4 сомнительных теста на коронавирус. Ранее его вакцинировали
Главный тренер «Орландо Мэджик» Стив Клиффорд сдал положительный тест на коронавирус, но есть основания рассчитывать, что это ложный результат, сообщает Hoops Rumors.
Клиффорд рассказал о своём диагнозе в субботу, отметив, что не испытывает симптомов болезни и чувствует себя отлично. Клиффорд сдал положительный тест в четверг, затем последовали два отрицательных теста в пятницу и ещё один положительный в субботу. Главный тренер «Мэджик» был вакцинирован и сможет руководить командой в воскресном матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы Пэйсерз», если сдаст ещё два отрицательных теста до начала встречи и получит разрешение лиги.
В случае отсутствия Клиффорда исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Тайрон Корбин.
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