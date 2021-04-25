Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Главный тренер клуба НБА сдал 4 сомнительных теста на коронавирус. Ранее его вакцинировали

Главный тренер клуба НБА сдал 4 сомнительных теста на коронавирус. Ранее его вакцинировали
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Орландо Мэджик» Стив Клиффорд сдал положительный тест на коронавирус, но есть основания рассчитывать, что это ложный результат, сообщает Hoops Rumors.

Клиффорд рассказал о своём диагнозе в субботу, отметив, что не испытывает симптомов болезни и чувствует себя отлично. Клиффорд сдал положительный тест в четверг, затем последовали два отрицательных теста в пятницу и ещё один положительный в субботу. Главный тренер «Мэджик» был вакцинирован и сможет руководить командой в воскресном матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы Пэйсерз», если сдаст ещё два отрицательных теста до начала встречи и получит разрешение лиги.

В случае отсутствия Клиффорда исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Тайрон Корбин.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021