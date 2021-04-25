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«Денвер» понёс новую значимую потерю в составе

«Денвер» понёс новую значимую потерю в составе
Баскетбол / НБА 0
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Стартовый атакующий защитник «Денвер Наггетс» Уилл Бартон выбыл из строя с растяжением правого подколенного сухожилия, сообщает ESPN. Точные сроки возвращения игрока не установлены.

«Не жду, что Уилл вернётся в состав в обозримом будущем», — заявил главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун.

Бартон травмировался на первой минуте субботнего матча регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» (97:118) во время прохода под кольцо. Игрок подошёл к скамейке «Наггетс» и упал на паркет, схватившись за ногу из-за сильных болевых ощущений. Затем баскетболист отправился в раздевалку, прихрамывая.

«Небольшая неудача. Скоро вернусь. Вы видели меня не в последний раз в этом сезоне. Бог присматривает за мной», — написал Бартон в «Твиттере».

Ранее «Денвер» до конца сезона потерял разыгрывающего Джамала Маррея из-за разрыва крестообразных связок.

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