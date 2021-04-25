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Леброн отреагировал на то, что бар в родном штате не покажет НБА до его исключения из лиги

Леброн отреагировал на то, что бар в родном штате не покажет НБА до его исключения из лиги
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс Леброн отреагировал на то, что паб в городе Дели, штат Огайо, не покажет НБА до его исключения из лиги.

«Чёрт возьми! Как раз собирался пойти туда сегодня, посмотреть нашу игру, выпить. Что ж», — написал Леброн на своей странице в «Твиттере».

Решение паба Linnie’s связано с неоднозначными комментариями Леброна, который является уроженцем штата Огайо. На днях он оставил неоднозначный пост в «Твиттере». После убийства полицейским 16-летней афроамериканки Макайи Брайант он выложил фото правоохранителя и написал: «Ты следующий». Позднее Леброн удалил публикацию. Полицейский выстрелил в девушку после того, как она отказалась выбросить нож, с которым бросалась на окружающих.

Бар в родном штате Леброна Джеймса отказался показывать НБА, пока его не исключат из лиги
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