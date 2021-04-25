Активистка: Леброн живёт среди белых в особняке за $ 100 млн. Трамп прав, он расист

Политическая активистка Кэндис Оуэнс осудила неоднозначную публикацию форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Твиттере».

«Леброн Джеймс живёт среди белых в особняке за $ 100 млн в Бель-Эйре. Этот особняк охраняют белые, скорее всего, полицейские под прикрытием. Они сопровождают его везде, на матчах и так далее. Он постоянно находится в окружении полицейских. При этом он распространяет ложь. Президент Трамп был прав, назвав Леброна расистом. Ему плевать на чёрных. Если бы он переживал о чернокожих, то должен был бы сказать правду. А правда в том, что чернокожие убивают других чернокожих.



О чём он беспокоится на самом деле — это его статус короля, каким он сам себя называет. Он хочет, чтобы его крестьяне поддерживали эту ложь, разрушали собственное сообщество и продолжали убивать друг друга, что бы и произошло, если бы тот полицейский не вмешался», — сказала Кэндис.

После убийства полицейским 16-летней афроамериканки Макайи Брайант Леброн выложил фото правоохранителя и написал: «Ты следующий». Позднее Леброн удалил публикацию. Полицейский выстрелил в девушку после того, как она отказалась выбросить нож, с которым бросалась на окружающих.