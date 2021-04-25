Единая лига ВТБ. «Локо» разбил УНИКС, «Химки» уступили «Автодору». ЦСКА победил «Нижний»

Сегодня, 25 апреля, одновременно прошли пять заключительных матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

ЦСКА на своей площадке с минимальным преимуществом обыграл «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 85:84. В первой половине матча ни одной из команд не удавалось надолго удержать преимущество, но в середине третьей четверти гости пропустили рывок 0:10, и армейцы вышли вперёд. Московский клуб не без проблем удержал победу в концовке матча. 20 очков на свой счёт записал Габриэль Лундберг.

«Локомотив-Кубань» на выезде разгромил УНИКС — 98:77. В первой четверти хозяевам удавалось сохранять небольшой отрыв, однако в самом начале второго отрезка «Локомотив» вышел вперёд и не уступал в счёте до конца матча, доведя преимущество до разгромного. Самым результативным в составе победителей стал Дрю Гордон, набравший 19 очков.

«Химки» принимали «Автодор» и уступили со счётом 80:84. На протяжении матча гости лидировали с небольшим преимуществом, в заключительной четверти подмосковной команде удалось сравнять счёт и даже выйти вперёд, но побороться за победу «Химки» не смогли. Не помогли команде и 29 очков Эррика Макколума.

«Енисей» на своей площадке проиграл «Калеву» — 89:94. В первой четверти хозяевам удалось оторваться от соперников на 19 очков, вторая десятиминутка также прошла под их диктовку, а вот в заключительном отрезке «Енисей» растерял и без того сократившееся преимущество и упустил победу в матче. Самым результативным в составе победителей стал Маркус Кин, набравший 28 очков.

Встреча «Астаны» и «Цмоки-Минск» завершилась разгромной победой вторых со счётом 74:109.