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Единая лига ВТБ. «Локо» разбил УНИКС, «Химки» уступили «Автодору». ЦСКА победил «Нижний»

Единая лига ВТБ. «Локо» разбил УНИКС, «Химки» уступили «Автодору». ЦСКА победил «Нижний»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Сегодня, 25 апреля, одновременно прошли пять заключительных матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

ЦСКА на своей площадке с минимальным преимуществом обыграл «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 85:84. В первой половине матча ни одной из команд не удавалось надолго удержать преимущество, но в середине третьей четверти гости пропустили рывок 0:10, и армейцы вышли вперёд. Московский клуб не без проблем удержал победу в концовке матча. 20 очков на свой счёт записал Габриэль Лундберг.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
85 : 84
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
ЦСКА: Лундберг - 20, Ухов - 14, Антонов - 12, Эрик - 11, Хоменко - 9, Кочергин - 8, Хиллиард - 7, Курбанов - 2, Лопатин - 2, Евсеев, Походяев, Умрихин
Нижний Новгород: Астапкович - 19, Стребков - 13, Комолов - 11, Петрасек - 7, Торопов - 7, Чадов - 7, Герасимов - 6, Бабурин - 5, Платонов - 5, Гаврилович - 4, Воронцевич, Гонтарь

«Локомотив-Кубань» на выезде разгромил УНИКС — 98:77. В первой четверти хозяевам удавалось сохранять небольшой отрыв, однако в самом начале второго отрезка «Локомотив» вышел вперёд и не уступал в счёте до конца матча, доведя преимущество до разгромного. Самым результативным в составе победителей стал Дрю Гордон, набравший 19 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
77 : 98
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Сергеев - 25, Разумов - 18, Колесников - 14, Жбанов - 7, Клименко - 4, Холланд - 4, Драковский - 3, Узинский - 2, Аношин, Антипов, Карпенков, Смит
Локомотив-Кубань: Гордон - 19, Кузминскас - 17, Каммингс - 14, Уильямс-Госс - 13, Мартюк - 10, Херви - 8, Емченко - 6, Калниетис - 4, Сычков - 3, Калинов - 2, Мотовилов - 2, Долинин

«Химки» принимали «Автодор» и уступили со счётом 80:84. На протяжении матча гости лидировали с небольшим преимуществом, в заключительной четверти подмосковной команде удалось сравнять счёт и даже выйти вперёд, но побороться за победу «Химки» не смогли. Не помогли команде и 29 очков Эррика Макколума.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
80 : 84
Автодор
Саратов, Россия
Химки: Макколум - 29, Воронов - 11, Мозгов - 8, Понкрашов - 8, Зайцев - 6, Валиев - 4, Вяльцев - 4, Карасёв - 4, Клюев - 3, Моня - 3, Барашков, Шарапов
Автодор: Клавелл - 28, Ристич - 14, Минченко - 10, Шакич - 10, Мэйсон - 8, Старкс - 7, Михайловский - 6, Квитковских - 1, Бестужев, Петенев, Салтыков

«Енисей» на своей площадке проиграл «Калеву» — 89:94. В первой четверти хозяевам удалось оторваться от соперников на 19 очков, вторая десятиминутка также прошла под их диктовку, а вот в заключительном отрезке «Енисей» растерял и без того сократившееся преимущество и упустил победу в матче. Самым результативным в составе победителей стал Маркус Кин, набравший 28 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
89 : 94
Калев
Таллин, Эстония
Енисей: Бэттл - 16, М. Кулагин - 14, Гудумак - 13, Хог - 13, Джонсон - 11, Викторов - 9, Комиссаров - 7, Якушин - 6, Балашов, Митусов, Попов, Сонько
Калев: Кин - 28, Таунс - 16, Нургер - 14, Льюис - 11, Дорбек - 9, Курбас - 8, Хермет - 5, Томас - 3, Кауфманис, Сунелик

Встреча «Астаны» и «Цмоки-Минск» завершилась разгромной победой вторых со счётом 74:109.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
74 : 109
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Астана: Хилл - 17, Силиньш - 14, Гаврилов - 10, Пономарев - 8, Бажин - 7, Майдекин - 6, Пан - 4, Щербак - 3, Айткали - 2, Марчук - 2, Мурзагалиев - 1, Литвиненко
Цмоки-Минск: Клайберн - 33, Дуду - 20, Лейманис - 15, Рогозенко - 13, Близнюк - 8, Чаварс - 6, Кук - 5, Пустогвар - 5, Борисевич - 2, Веремеенко - 2, Викентьев, Стабровский
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