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ЦСКА установил два исторических антирекорда

ЦСКА установил два исторических антирекорда
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

ЦСКА победил «Нижний Новгород» (85:84) в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

ЦСКА занял четвёртое место в турнирной таблице – худший результат для армейского клуба в регулярных чемпионатах Лиги ВТБ. Турнир проводят с сезона-2009/2010. ЦСКА всегда занимал первое место в регулярном чемпионате (формат введён в 2014 году). В иных форматах были исключения – сезон-2012/2013 и сезон-2013/2014, когда ЦСКА стал вторым в группе B.

В прошлом сезоне армейцы находились на втором месте после «Химок» до того, как чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса. Команда Димитриса Итудиса закончила нынешнюю регулярку с 17 победами и семью поражениями. Это второй антирекорд ЦСКА за время выступления в турнире. Ранее ЦСКА терпел максимум четыре поражения.

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