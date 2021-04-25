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Андрей Мальцев: местами показали очень неплохую защиту, используя Тимофея Мозгова

Андрей Мальцев: местами показали очень неплохую защиту, используя Тимофея Мозгова
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение (80:84) от «Автодора» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Заканчиваем регулярный чемпионат не так радостно, как хотелось. Поздравляю «Автодор», который сыграл с большей энергией. Они больше хотели победить, потому что для них это последний матч сезона, и они больше выложились, а мы, вероятно, оставляли силы на плей-офф. Местами показали очень неплохую защиту, используя Тимофея Мозгова; моментами провалились, особенно в первой четверти, когда пропустили 28 очков. Впереди плей-офф, будем готовиться к «Локомотиву», против которого постараемся показать другой баскетбол и другую энергию», — приводит слова Мальцева пресс-служба.

Единая лига ВТБ. «Локо» разбил УНИКС, «Химки» уступили «Автодору». ЦСКА победил «Нижний»
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