Андрей Мальцев: местами показали очень неплохую защиту, используя Тимофея Мозгова

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение (80:84) от «Автодора» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Заканчиваем регулярный чемпионат не так радостно, как хотелось. Поздравляю «Автодор», который сыграл с большей энергией. Они больше хотели победить, потому что для них это последний матч сезона, и они больше выложились, а мы, вероятно, оставляли силы на плей-офф. Местами показали очень неплохую защиту, используя Тимофея Мозгова; моментами провалились, особенно в первой четверти, когда пропустили 28 очков. Впереди плей-офф, будем готовиться к «Локомотиву», против которого постараемся показать другой баскетбол и другую энергию», — приводит слова Мальцева пресс-служба.