Андрей Мальцев: местами показали очень неплохую защиту, используя Тимофея Мозгова
Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение (80:84) от «Автодора» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Заканчиваем регулярный чемпионат не так радостно, как хотелось. Поздравляю «Автодор», который сыграл с большей энергией. Они больше хотели победить, потому что для них это последний матч сезона, и они больше выложились, а мы, вероятно, оставляли силы на плей-офф. Местами показали очень неплохую защиту, используя Тимофея Мозгова; моментами провалились, особенно в первой четверти, когда пропустили 28 очков. Впереди плей-офф, будем готовиться к «Локомотиву», против которого постараемся показать другой баскетбол и другую энергию», — приводит слова Мальцева пресс-служба.
Единая лига ВТБ. «Локо» разбил УНИКС, «Химки» уступили «Автодору». ЦСКА победил «Нижний»
Рекомендуем вам
- 25 апреля 2021
-
16:54
-
16:43
-
16:43
-
16:37
-
16:19
-
15:54
-
14:43
-
12:44
-
11:52
-
10:47
-
10:36
-
09:30
-
08:12
-
08:09
-
07:48
-
00:38
-
00:21
- 24 апреля 2021
-
23:17
-
22:52
-
22:27
-
21:00
-
19:57
-
19:26
-
18:59
-
17:55
-
16:38
-
15:46
-
14:44
-
13:39
-
12:38
-
11:18
-
10:48
-
10:12
-
09:37
-
09:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам