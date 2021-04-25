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Пашутин: это большое достижение для нас — занять второе место в таком сильном чемпионате

Пашутин: это большое достижение для нас — занять второе место в таком сильном чемпионате
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин подвёл итог матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (98:77).

«Хочу поздравить ребят, весь клуб. Это большое достижение для нас — занять второе место в таком сильном чемпионате. Для нас это очень большой престиж и очень большое достижение, но мы понимаем, что вся борьба впереди. Сейчас наша задача восстановить силы, физическую мощь и быть готовым к плей-офф. В плей-офф все начинается сначала, поэтому нет никакого расслабления, мы идём к своей цели. Что касается сегодняшней игры, понятно, что УНИКС не играл полным составом. Но каждый решает свои задачи. Наша задача была победить и занять второе место. Да, мы начали расслаблено, потом поговорили перед третьей четвертью, ребята вышли и показали свое мастерство», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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