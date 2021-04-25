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Итудис: дело не в этом матче. У ЦСКА в разгаре плей-офф Евролиги, следит вся Европа

Итудис: дело не в этом матче. У ЦСКА в разгаре плей-офф Евролиги, следит вся Европа
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу (85:84) над «Нижним Новгородом» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Дело не в этом матче. Сейчас у нас в самом разгаре плей-офф Евролиги, за которым следит вся Европа. Надеюсь, и вся Россия, ведь в нём участвуют два российских клуба. Нам пришлось проводить эту игру, которая была перенесена на эту дату из-за коронавируса у команды соперников. В то же время наш оппонент «Фенербахче» не проводил матчей. Так что главной целью для нас было защитить некоторых игроков, предоставить им отдых. Что касается этой встречи, хочу поздравить всех её участников. Все очень старались, как игроки основы, так и ребята из «молодёжки», которые постоянно подключаются к нашему тренировочному процессу. Матч получился интересным, и мы победили», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

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