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«Эй, Эрдоган». Энес Кантер отреагировал на признание Джо Байденом геноцида армян

«Эй, Эрдоган». Энес Кантер отреагировал на признание Джо Байденом геноцида армян
Баскетбол / НБА 0
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Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который 24 апреля в традиционной речи, посвящённой депортации армянского населения Османской Империи в годы Первой мировой войны, назвал эти события «геноцидом». Таким образом, США де-факто признали геноцид армян.

«Эй, Эрдоган», — написал Кантер, добавив к этому фото президента Турции, на котором тот протирает пот со лба.

Таким образом Энес хотел поддеть главу Турции и подчеркнуть свою оппозиционность. Вопрос признания событий 1915 года геноцидом является крайне болезненным для всей Турции.

Напомним, 24 апреля армяне по всему миру отмечают памятную дату, интерпретируя депортацию из центральных районов Османской Империи вглубь страны как акт геноцида. Почти 30 стран признали те события именно геноцидом. Турецкая сторона отрицает подобные обвинения, обращая внимание, что в те годы от болезней, голода и действий армянских военизированных формирований в равной степени страдало и турецкое гражданское население. В 2009 году Турция предложила Армении создать совместную комиссию по изучению тех событий, но получила отказ.

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