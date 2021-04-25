Гомельский: всплеск в игре ЦСКА прошёл. Нужны новые мотивации для всех игроков
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о нынешней форме ЦСКА. Специалист убеждён, что перед выездом в Стамбул на матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Фенербахче» команде нужен новый эмоциональный всплеск.
«В какой форме, в каком состоянии будет Веселы, неизвестно. ЦСКА играет так, как умеет. Мне кажется, что тот всплеск в игре, который случился после отчисления Джеймса, прошёл. Нужны новые мотивации для всех игроков», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, после двух четвертьфинальных матчей ЦСКА ведёт в серии с «Фенербахче» со счётом 2:0. Сегодня, 25 апреля, команда провела игру Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». Армейцы одержали трудную победу — 85:84.
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