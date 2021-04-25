Марк Газоль выразил недовольство положением в «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль выразил недовольство тем, как складывается его карьера в команде из Калифорнии. После перехода в стан «Озёрных» Андре Драммонда, игровое время испанца резко сократилось.

«Такая ситуация не стала бы идеальной ни для кого. Уверен, никому не понравится оказаться в положении, когда порой приходится пропускать матчи. К играм всегда готовишься так, будто будешь играть много. Иногда этого не случается. Не спрашивайте меня почему, я просто здесь работаю», — приводит слова Газоля Pickandroll.

В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 45 матчах (42 в старте), набирая в них 5,3 очка, собирая 4,1 подбора, совершая 2,1 передачи и 1,2 блок-шота.