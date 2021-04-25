Джини Басс назвала топ-5 игроков «Лейкерс» в истории. Шакила О'Нила нет в списке

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс назвала пять лучших игроков в истории калифорнийского клуба. По версии Басс, в топ-5 не входит прославленный центровой, член Зала Славы Шакил О'Нил.

«Я должна начать с Карима-Абдул Джаббара. Затем Коби Брайант и Леброн Джеймс. Это сложная задача. Конечно же, Мэджик Джонсон. Фил Джексон считается? Тогда Фил, да», — приводит слова Басс Parlons-Basket.

Карим-Абдул Джаббар по-прежнему возглавляет список самых результативных игроков в истории НБА. Коби Брайант провёл в составе «Лейкерс» всю карьеру в НБА и привёл команду к пяти титулам. Мэджик Джонсон вместе с «Лейкерс» также завоевал пять титулов. Фил Джексон завоевал с калифорнийцами пять перстней, в том числе приведя команду к трём титулам кряду. Леброн выиграл с «Лейкерс» пока один титул.

Шакил О'Нил выступал в Калифорнии восемь сезонов и выиграл за это время три титула.