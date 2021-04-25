Джерри Уэст назвал величайшего игрока всех времён
Легендарный Джерри Уэст, чей силуэт по-прежнему размещён на логотипе НБА, высказался на тему, кого можно называть величайшим игроком в истории. По словам ветерана баскетбола, этот статус принадлежит Майклу Джордану.
«Я достаточно хорошо знаю Майкла, мы обсуждали с ним такие темы. Не уверен, что видел когда-нибудь подобного игрока за всю мою жизнь. Джордан действительно впечатлял по обе стороны площадки. Он был лучшим в атаке и лучшим обороняющимся игроком. Его соревновательный дух уникален.
Не думаю, что у кого-то есть такой набор навыков, как у Майкла. Если кто-то бросал ему вызов о статусе лучшего игрока в лиге, он сразу доказывал, что вопросов быть не может. У него яростный дух соперничества», — приводит слова Уэста Essentialy Sports.
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