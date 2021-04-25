Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джерри Уэст назвал величайшего игрока всех времён

Джерри Уэст назвал величайшего игрока всех времён
Баскетбол / НБА 0

Легендарный Джерри Уэст, чей силуэт по-прежнему размещён на логотипе НБА, высказался на тему, кого можно называть величайшим игроком в истории. По словам ветерана баскетбола, этот статус принадлежит Майклу Джордану.

«Я достаточно хорошо знаю Майкла, мы обсуждали с ним такие темы. Не уверен, что видел когда-нибудь подобного игрока за всю мою жизнь. Джордан действительно впечатлял по обе стороны площадки. Он был лучшим в атаке и лучшим обороняющимся игроком. Его соревновательный дух уникален.

Не думаю, что у кого-то есть такой набор навыков, как у Майкла. Если кто-то бросал ему вызов о статусе лучшего игрока в лиге, он сразу доказывал, что вопросов быть не может. У него яростный дух соперничества», — приводит слова Уэста Essentialy Sports.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021